Am Sonntag sind die Salacher am Zug: Zirka 6050 Wahlberechtigte können entscheiden, wer in den kommenden acht Jahren ihr neuer Bürgermeister sein soll. Fünf Kandidaten stehen auf dem Stimmzettel. Wahlberechtigt sind Deutsche und Staatsbürger von EU-Staaten ab dem 16. Lebensjahr. Falls im ersten...