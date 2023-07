Obwohl sich eine Autofahrerin hinter ihm auffallend verhielt, ist ein 20-Jähriger am Freitag in Rechberghausen weitergefahren. Wie die Polizei berichtet, hatten beide gegen 19 Uhr in der Hauptstraße aufgrund des Verkehrs anhalten müssen. Der 20-Jährige fuhr plötzlich rückwärts und rollte dabei auf das Fahrzeug der 42-Jährigen. Diese versuchte den Davonfahrenden durch Hupen und Gestikulieren zum Anhalten zu bewegen, hatte aber keinen Erfolg. Polizisten des Reviers in Uhingen machten den Fahrer ausfindig und stellten ihn zur Rede: Der 20-Jährige gab an, das Hupen und Gestikulieren der Frau zwar bemerkt, aber sich nichts dabei gedacht zu haben. Er muss mit einer Anzeige rechnen, weil er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Autos auf etwa 4000 Euro.