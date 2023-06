Bei der Befragung zum Tarifergebnis im privaten Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg haben 92,1 Prozent der verdi-Mitglieder für die Annahme gestimmt. Damit ist die Tarifrunde mit dem Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO) endgültig abgeschlossen.

Gehaltsplus von 14 Prozent

Die Einigung vom 30. Mai sieht Entgeltsteigerungen von insgesamt 14 Prozent bei einer Laufzeit von 20 Monaten für die rund 9000 Busfahrer und Beschäftigten in Werkstätten vor. Die Gewerkschaft verdi hatte in den vergangenen Wochen mehrfach in rund 30 Betrieben zu Warnstreiks aufgerufen, um in dieser Tarifrunde die Schere bei den Gehältern zum kommunalen ÖPNV weiter zu schließen. Bestreikt wurde auch der Stadtverkehr in Göppingen.

Jan Bleckert, ver.di Verhandlungsführer: „Mit großem Zusammenhalt haben sich die Beschäftigten im privaten Omnibusgewerbe dieses Ergebnis in den letzten Wochen erkämpft. Geschlossen haben wir diese Tarifrunde jetzt auch beendet. Mit dem Ja von über 92 Prozent der Mitglieder zum Abschluss gibt es noch diesen Monat sieben Prozent mehr auf die Tabelle. Weitere sieben Prozent folgen schon in acht Monaten.“