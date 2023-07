Der 33-jährige Fußgänger, der am Sonntag auf der B 10 in Höhe Süßen in ein Auto gerannt und lebensgefährlich verletzt worden war, erlag am Donnerstag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der Unfall hatte sich am vergangenen Sonntag gegen 3.30 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Süßen ereignet. Ein 24-jähriger Audi-Fahrer fuhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Ulm. Plötzlich rannte der 33-Jährige auf die Bundesstraße und direkt vor das Auto.