Nach den massiven Ausschreitungen im Umfeld einer Versammlung von Eritreern am Samstag in Stuttgart herrscht auch im Raum Göppingen Entsetzen über das Ausmaß der Gewalt. In der Landeshauptstadt war es zu Angriffen auf eine Versammlung regimetreuer Eritreer gekommen. Die Polizei schritt ein und wu...