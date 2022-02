Die Göppinger Familie ist durch mit Corona. Infektion und Quarantäne überstanden. Doch so einfach ist das danach nicht als Genesener. „Damit mein Sohn in die Kita darf, muss er drei Mal die Woche an einer öffentlichen Teststelle getestet werden“, sagt die junge Mutter. So laute die Vorgabe d...