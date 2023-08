Ein 22-Jähriger verhinderte in der Nacht auf Samstag in Eislingen eine Straftat. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 22-jährige Mann am Samstag gegen 1.30 Uhr auf dem Heimweg. In der Leibnizstraße beobachtete er, wie ein Unbekannter mit Gewalt die Wegfahrsperre eines Rollers knackte. Und er stellte zudem fest, dass es nicht irgendein Motorroller war, sondern es sich dabei um den Roller seiner Mutter handelte. Der 22-Jährige schritt ein, hielt den Mann fest und verständigte die Polizei. Gegenüber den Beamten räumte der 25-jährige Verdächtige den Diebstahlversuch ein. Die Polizei Eislingen ermittelt nun.