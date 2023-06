Ende gut, alles gut: Einen gehörigen Schrecken hat eine 74-Jährige am Mittwochabend gegen 19 Uhr in Eislingen bekommen. Sie meldete einen Defekt an ihrer Türe – für die Polizei war der Fall klar: Es bestand der Verdacht eines versuchten Einbruchs. Also fuhren Polizisten zum vermeintlichen Tatort.

Schrauben- statt Spurensuche

Bei der Spurensuche fiel ihnen jedoch auf, dass lediglich das Schließblech von der Türe abgerissen war. Ein Einbruchsversuch war auszuschließen – die Beamten reparierten das Schließblech mit Schrauben aus dem Vorrat der Seniorin.