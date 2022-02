Sylvia Mehlbeer vor einer Arbeit von Marile Holzner. Ausgezeichnet als „o.T.“, erinnert sie ein wenig an einen zum Trocknen an die Wand gehängten Feuerwehrschlauch. Oder doch eher an eine überdimensionierte Schneckennudel? Aber müsste da dann nicht stehen: „Reinbeißen verboten!“. © Foto: Hans Steinherr