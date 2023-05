Mit seiner Initiative „Kann Deutschland P+R?“ nimmt der Auto Club Europa (ACE) Park-and-Ride-Plätze unter die Lupe. Dabei werden bundesweit mindestens 250 Parkplätze anhand verschiedener Kriterien untersucht, betont der Club in einer Pressemitteilung. Die Kriterien lassen sich in die vier Kategorien Angebot und Ausstattung, Sicherheit, Barrierefreiheit und zusätzliche Mobilitätsangebote unterteilen. Ziel der Initiative sei es, auf Missstände hinzuweisen, Verbesserungen anzustoßen und Lob auszusprechen.

Markierungen und flächendeckende Beleuchtung

Im Landkreis Göppingen wurden bei der Aktion Anfang des Monats die Park-and-Ride-Plätze in Eislingen und Ebersbach gestetet. Beide Plätze schnitten gut ab. Der P+R Platz in Eislingen habe in der Kategorie Angebot und Ausstattung unter anderem durch seine baulichen Gegebenheiten punkten können, so der ACE. So verfüge der Platz zum Beispiel über Stellplatzmarkierungen und eine flächendeckende Beleuchtung. Auch für die Barrierefreiheit wurden Punkte vergeben, da der Platz über einen befestigten Untergrund und abgesenkte Bordsteine sowie über drei barrierefreie Parkplätze verfüge. Zudem punkte der Platz in Eislingen durch seine kostenfreie Nutzung und die überdachten Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Motorräder/Motorroller.

Eine Besonderheit seit zudem das direkt am Bahnhof gelegene Fahrradparkhaus und die Möglichkeit zur Mietung von Leihrädern, was zusätzlich in der Punktevergabe berücksichtigt worden sei. Insgesamt schneide der zum Zeitpunkt des Tests mit einer Auslastung von über 90 Prozent sehr gut besuchte P+R-Platz Platz mit einem zufriedenstellenden Ergebnis ab, teilt der ACE mit.

Platz punktet mit Barrierefreiheit

Der Platz an der Bahnhofs-/Karl-/Wilhelmstraße in Ebersbach konnte ein ähnliches Ergebnis erzielen. Auch er verfüge über einen festen Straßenbelag, Stellplatzmarkierungen, flächendeckende Beleuchtungen und eine klare Beschilderung. Hinsichtlich der Barrierefreiheit punktete der Platz durch entsprechende Parkplätze sowie durch die gut zugängliche Rampe, die zum nahegelegenen Bahnhof führt. Zudem gibt es auch in Ebersbach einen überdachten Abstellplatz für Fahrräder sowie eine Fahrrad-Reparatur-Station in direkter Nähe. Zum Zeitpunkt des Tests war der Park-and-Ride-Platz in Ebersbach mit einer Belegung von zirka 25 Prozent deutlich schwächer ausgelastet als der Platz in Eislingen – ein Umstand, der nach den Worten von Elias Schempf, dem Regionalbeauftragten des ACE in Baden-Württemberg, möglicherweise auf die kostenpflichtige Nutzung in Ebersbach zurückzuführen ist. Zwar seien die Kosten moderat, dennoch würden Personen in solchen Fällen häufig auf Parkalternativen ausweichen.