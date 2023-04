Der Jubel der Spitzen-Köche auf Staufeneck und auf Schloss Filseck war groß, als am Dienstagabend in Karlsruhe die begehrten Michelin-Sterne vergeben wurden. Sowohl das „fine dining RS“ in Salach als auch „Schloss“ Filseck in Uhingen dürfen ihren Stern behalten, sehr zur Freude der Spitze...