Ein 15-Jähriger soll am Sonntag einen 19-Jährigen in Göppingen mit einem Messer verletzt haben. Gegen 2.30 Uhr kam es wohl zwischen dem 15-Jährigen und dem 19-Jährigen zu einem Streit in der Stiftstraße. Der Jugendliche soll wohl von seinem Kontrahenten Geld gefordert haben.

15-Jähriger zückt Messer und sticht zu

Im weiteren Verlauf des Streits soll der 15-Jährige wohl ein Messer gezogen haben und auf den 19-Jährigen eingestochen haben. Auch soll er ihn noch geschlagen haben. Dabei wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Danach trennten sich die beiden jungen Männer, die sich persönlich kannten.

Polizei will herausfinden, was genau abgelaufen ist

Zur Mittagszeit ging der 19-Jährige zur Polizei und erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizei Göppingen, Telefon (07161) 63-2360, hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, was genau passiert ist und wie es zu der Auseinandersetzung gekommen ist.