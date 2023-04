Eingebettet in den Palmsonntags-Gottesdienst in der Martinskirche in Gruibingen war die Verabschiedung des Mesner-Ehepaars Staib. Hildegard Staib war 20 Jahre Mesnerin, Hans Staib „offiziell“ zehn Jahre. „Eigentlich unterstützte er seine Frau schon immer“, verriet Philipp Kuch, Vorsitzender...