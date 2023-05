Am Samstag, 6. Mai, heißt es auf dem Göppinger Marktplatz: „Zukunft barrierefrei gestalten“. Das Netzwerk „Alle Dabei!“ ruft in Göppingen dazu auf, sich für eine inklusive Gesellschaft und Barrierefreiheit im Alltag starkzumachen.

Mit dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung macht die „Aktion Mensch“ jedes Jahr bundesweit auf die notwendige Umsetzung weiterer Inklusion aufmerksam. „Zukunft barrierefrei gestalten“ ist dabei das diesjährige Motto des Protesttages.

Das Netzwerk „Alle Dabei!“ und der Kreisbehindertenring laden dazu am Samstag auf den Göppinger Marktplatz ein. Ziel ist der Abbau von Barrieren, insbesondere für Menschen mit Behinderung. Denn Barrierefreiheit ist die Voraussetzung für eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen und ein wichtiger Beitrag zur Zukunftsfähigkeit einer vielfältigen Gesellschaft, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Aktionen auf dem Göppinger Marktplatz

„Mit unserer Aktion wollen wir die breite Öffentlichkeit für dieses wichtige Thema sensibilisieren und uns für eine barrierefreie und inklusive Zukunft in Göppingen einsetzen“, so Heike Baehrens, SPD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Kreisbehindertenvereins. Menschen mit Behinderung seien vielerorts in ihrer persönlichen Mobilität mit Barrieren und Schranken konfrontiert. „Auch im Öffentlichen Personennahverkehr gibt es großen Nachholbedarf, so müssen wir auch in unserem Landkreis bei barrierefreien Bushaltestellen und Bahnhöfen schneller vorankommen“, fordert Heike Baehrens. Zudem, betont die Vorsitzende des Kreisbehindertenrings, „ist eine Welt ohne Barrieren für alle – ältere Menschen, Eltern mit Kinderwagen oder Menschen ohne vertiefte Sprachkenntnisse – zugänglicher und lebenswerter“.

Fragerunde auf dem bunten Sofa

Am Samstag, 6. Mai, von 10 bis 15 Uhr werden Vereine und Initiativen der Behindertenhilfe den Göppinger Marktplatz wieder in einen fröhlichen Begegnungs- und Informationsort verwandeln. Ein besonderer Höhepunkt des Protesttages ist der Besuch von Jürgen Dusel, des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderungen. Jürgen Dusel wird sich in der Zeit von 11 bis 12 Uhr auf dem bunten Sofa den Fragen rund um das Thema Behinderung und Inklusion stellen. Im Anschluss werden sich ab 12 bis zirka 15 Uhr der Göppinger Oberbürgermeister Alex Maier und der erste Landesbeamte des Landkreises Göppingen, Jochen Heinz, ebenfalls den Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Marktplatz stellen.

Die beteiligten Einrichtungen der Behindertenhilfe greifen wieder das Motto des Protesttages auf und machen so Hemmnisse, aber auch erfolgreiches Gelingen für vollumfängliche Teilhabe sichtbar. Organisiert wird der Gleichstellungstag im Landkreis Göppingen vom Netzwerk „Alle Dabei!“. Die einzelnen Initiativen sind am Samstag auf dem Marktplatz präsent.

Bereits am Freitag, 5. Mai, wird Jürgen Dusel von 15 bis 16.30 Uhr im Hohenstaufensaal des Landratsamts Göppingen von seiner Arbeit in Berlin berichten und einen Vortrag zum Thema „Teilhabe für Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben“ halten. Diese Veranstaltung ist eine Kooperation des Kreisbehindertenrings mit dem VdK Göppingen und dem Landkreis Göppingen. Der Eintritt ist frei.