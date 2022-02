Das bekannte Pavel Haas Quartet (Veronika Jarůšková und Marek Zwiebel, Violine; Luosha Fang, Viola; Peter Jarůšek, Violoncello) fing sein Konzert in der Göppinger Stadthalle da an, wo andere schon längst ihr höchstes Niveau erreicht haben. In der Reihe der Meisterkonzerte erklang zunächst d...