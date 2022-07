Der Kreistag hat am Freitag den Abriss der bestehenden Klinik am Eichert in Göppingen bestätigt. Warum das - wenig überraschende - Aus für ein intaktes Gebäude vielen Menschen im Kreis widerstrebt, welche Chancen in der Vergangenheit vertan wurden und warum die Wegwerf-Architektur keine Lösung ist, das steht im Meinungsbeitrag des NWZ-Redakteurs.