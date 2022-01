„Mein Name ist Fabian. Ich bin auf dem Weg, „Bauer“ in Süßen zu werden“, stellt sich der angehende Landwirt Fabian Wollschläger auf seiner Homepage vor. Ursprünglich aus Oberwesel am Hunsrück-Mittelrhein, lebt der studierte Geograph mit Master-Spezialisierung in Humangeographie, seit Ju...