Im Konflikt um das Marbachstüble in Börtlingen-Zell ist eine Lösung in Sicht. Wie das Landratsamt Göppingen mitteilt, wurde am Montag bei einem Vororttermin mit dem Ersten Landesbeamten Jochen Heinz und der künftigen Betreiberin Sabine Froberg das weitere Vorgehen besprochen. Das Landratsamt h...