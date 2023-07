Durchs Fenster kam laut Polizei der Einbrecher, der am Samstag oder Sonntag zwischen 17.30 und 3.25 Uhr in ein Gebäude in der Hauptstraße in Lauterstein eingestiegen ist. Der Täter hat Geld und Tabak gestohlen. Der Unbekannte hebelte ein Fenster auf und durchsuchte die Räume. Der Einbrecher Schließlich stieß er auf den Tresor und fand auch den passenden Schlüssel. Er entwendete Geld und stahl auch Tabakwaren. Der Posten Donzdorf ermittelt.