Großes Interesse zeigen die Eislinger an der Gestaltung des Umfelds der Lutherkirche. Zum Forum Stadtentwicklung kamen rund 100 Teilnehmer. Die meisten Eislinger machten in ihren Beiträgen deutlich, dass sie eine weniger dichte Bebauung wünschen, als Planer vorschlagen. Von Westen her soll der Bl...