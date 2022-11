Wie die Polizei mitteilt, rief ein Passant in Weinstadt am Samstag gegen 8.40 Uhr den Notruf an. Er hatteam Altkleidercontainer auf dem Parkplatz der Prinz-Eugen-Halle in der Rebenstraße eine leblose Person vorgefunden. Ein Notarzt war wenige Minuten später vor Ort, konnte aber nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Polizei geht von einem Unfall aus

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die 26-jährige Frau in den Container steigen wollte, um Altkleider herauszunehmen. Dabei sei sie dann in der Abladeklappe des Containers stecken geblieben und habe sich nicht mehr selbstständig befreien können. Die Kriminalpolizei ermittelt. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung am Tod der Frau.