Der Landkreis bereitet „mit Hochdruck die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine vor“, teilt das Landratsamt auf seiner Homepage mit. „Die Aufnahme und Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine setzt ein deutliches Signal für Solidarität, Freiheit und Demokratie.“

Die kommunalen Landesverbände hätten mit dem Land abgestimmt, auf das „bereits bewährte dreistufige Aufnahmeverfahren“ zurückzugreifen. Das bedeute, dass die Flüchtlinge grund­sätzlich in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes aufgenommen werden und von dort kurzfristig auf die Stadt- und Landkreise in die vorläufige Unterbringung weitergeleitet würden. In welcher Weise Personen direkt bei Familie oder Freunden hier im Kreis aufgenommen werden können, werde in den kommenden Tagen mit dem Justizministerium noch zu klären sein.

„Der Landkreis Göppingen nimmt eine große Hilfsbereitschaft innerhalb der Bevölkerung wahr“, berichtet das Landratsamt. Um die Hilfsangebote besser koordinieren zu können, wird darum gebeten, Wohnungsangebote direkt an das Aufnahmeamt zu senden. Sachspenden könne der Landkreis nicht annehmen. Es gebe aber bereits vielfältige Hilfsaktionen, die Sachspenden sammeln.

Auch der Betriebsrat und die Geschäftsführung der Alb-Fils-

Kliniken (AFK) haben klinikintern eine Spendenaktion zugunsten der Bevölkerung in der Ukraine ins Leben gerufen und die Mitarbeiter um eine Geldspende gebeten. Mit dem Geld werde die Einkaufsabteilung der AFK die derzeit vorrangig benötigten Artikel wie Windeln, Milchpulver, Hygieneprodukte oder Verbandsmaterialien zum Einkaufspreis besorgen und den Transport in die Ukraine organisieren.

Nicht möglich ist allerdings die Abgabe von Medikamenten in Form von Spenden. Mehrere Anfragen von Privatpersonen, die in der AFK-Apotheke Medikamente erwerben wollten, um sie in die Ukraine zu schicken, „mussten leider negativ beschieden werden“, berichten die AFK in einer Pressemitteilung. Für eine Abgabe von Medikamenten an unbekannte Empfänger fehlten die rechtlichen Möglichkeiten.

Info Wer Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen möchte, sollte sich direkt an die Abteilung Asyl- und Flüchtlingswesen im Landratsamt wenden: aufnahmeamt@lkgp.de, Tel.: (07161) 202-4051.