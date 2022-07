Sie sind zu hören, nicht zu sehen: die Fanfaren. Sie kündigen an, was den Rest des Tages folgt: Musik, Musik, Musik. Samstag, kurz vor zehn auf dem Göppinger Marktplatz: Die Fanfaren tönen, dann sind sie am Fenster im ersten Stock des Rathauses doch noch zu sehen. Es folgen die Eröffnungsreden,...