Gar nicht so einfach, über ein musikalisch fantastisches Konzert zu schreiben, in dem Anspruchshaltung wie Prioritäten der rund 650 Zuschauer in zwei Bereichen – grüne und goldene Armbändchen – weit auseinanderklafften: Der Großteil wollte einfach nur genießen, zuhören, mitsingen, klats...