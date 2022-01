Wolf-Dieter Kohler war in jeder Hinsicht ein ungewöhnlicher Mensch: als Künstler in mehr als 200 Werken in Kirchen und öffentlichen Gebäuden, als Mitglied in einer Pfarrer- und Künstlerfamilie und als Person. Christa Birkenmaier ist dem bedeutenden Künstler bereits als Kind begegnet. Er hat ze...