Während die Grünen die Wahl des AfD-Landrats in der Göppinger Partnerstadt Sonneberg mit großer Sorge beobachten, freut sich der AfD-Kreisverband in Göppingen auf dessen Besuch. Beide Parteien waren am Samstag mit Kundgebungen in der Göppinger Fußgängerzone vertreten.