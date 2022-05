Für die Käfer-Gruppe in der Zeller Kinderkrippe war’s eine spannende Zeit, als die Baumaschinen anrollten, um nebenan ein Gebäude hochzuziehen. Draußen war immer was los, und die Kinder klebten an der Scheibe, als eine Baggerschaufel dahinter ganz nahe herankam. Die Erzieherinnen griffen es au...