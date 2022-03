Der Göppinger Oberbürgermeister Alex Maier und sieben weitere ehrenamtliche Helfer haben am Wochenende Hilfsgüter an die ukrainische Grenze gebracht. „Freitag um 15 Uhr sind wir losgefahren, am nächsten Morgen haben wir in Chonkovce in der Slowakei abgeladen und Samstag gegen Mitternacht ware...