Filme für Schulen, Aufnahmestudio, Holzwerkstatt, Nähstudio und das NwT-Bildungshaus. So ein bisschen dauert es schon, bis Edgar Wolff aufgezählt hat, was es alles im Kreismedienzentrum gibt. Um das Ganze vorzustellen, hatte KMZ-Leiter Mathias Nagl am Samstag zum Tag der offenen Tür geladen. Und...