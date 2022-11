Vielleicht schlummerte in so manchen Kellern einiges an Vorbereitetem, doch viel wurde auch speziell für das heutige Wochenende kreiert“, glaubt Gammelshausens Bürgermeister Daniel Kohl. Schön, dass der Rathauschef jeden der 18 Aussteller namentlich vorstellte und deren Schaffen mit einem Einst...