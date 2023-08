Vom Treffpunkt Sauerbrunnen in Hattenhofen geht‘s entlang des Weges in Richtung Recyclinghof, dann rein ins Wiesengrün. Bei von Hundehaltern stark frequentierten Spazierwegen sei es besser, man ernte die Pflanzen nicht direkt am Wegesrand, rät Monika Schiller beim Sommer der Ver-Führungen . Zud...