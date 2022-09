Die Kornberghütte wird 100 Jahre alt und der Verein Kornberghütte 1912 feiert dieses Jahr sein 110-jähriges Bestehen. Die Hütte bei Gruibingen war eine der ersten Berghütten auf der Schwäbischen Alb. Anlässlich dieses Jubiläums findet am Wochenende 24./25. September ein Bergfest statt. Am Samstag geht es gegen 13 Uhr los, ab 16 Uhr spielt die Cover-Rock-Band „Halfplugged“. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück mit Fassbier und Blasmusik von den „Erpfenhauser Dorfmusikanten“. Sie spielen ab 11 Uhr Blasmusik in minimalistischer Form. Auch die Reichenbacher Alphornbläser schauen mittags vorbei. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Das Fest findet bei jeder Witterung statt, der Verein wird Zelte bei der Hütte aufstellen