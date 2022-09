Am Sonntag stoppte die Polizei sechs Temposünder bei Donzdorf. Zwischen 15 und 16 Uhr hatte die Polizei an der Kreisstraße 1402 eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei erlaubten 70 Kilometern pro Stunde fuhren die kontrollierten Autofahrer zwischen 24 und 28 Kilometer pro Stunde zu schnell. So wie eine 63-jährige Mercedes-Fahrerin, die mit 94 Kilometern pro Stunde kontrolliert wurde. Sie muss nun 100 Euro bezahlen und bekommt einen Punkt in Flensburg.