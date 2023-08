In Göppingen kontrollierte die Polizei am Dienstag gegen 13.30 Uhr einen 18-Jährigen auf seinem E-Scooter. Der fuhr in der Carl-Benz-Straße. Schnell ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest bestätigte das. Er musste eine Blutprobe abgeben und seinen E-Scooter stehen lassen, heißt es im Polizeibericht.