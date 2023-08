Am Mittwoch kontrollierte die Polizei einen 47-Jährigen in Göppingen. Gegen 18.15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Göppingen einen 47-jährigen Mercedes-Fahrer in der Metzgerstraße.

Folie auf Scheiben geklebt

Dabei stellten die Polizisten fest, dass die Scheiben des Fahrzeugs verbotswidrig mit einer Folie beklebt und dadurch abgedunkelt waren.

Der Fahrer durfte noch die Heimfahrt antreten. Das Fahrzeug darf der 47-Jährige jedoch erst dann wieder in Betrieb nehmen, wenn die Verkehrssicherheit nicht mehr wesentlich beeinträchtigt ist. Zudem erwartet den Fahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.