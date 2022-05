Selten waren sich die Fraktionen im Uhinger Gemeinderat so einig wie bei diesem Thema: Uhingen soll Fairtrade-Stadt werden. Was 2004 erstmalig durch die Ehrenamtlichen der Agenda 21 angestoßen wurde, wird nun endlich wahr. Dort sind engagierte Bürgerinnen und Bürger seit 1999 in Uhingen in zwei...