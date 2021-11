Reizthemen gibt es in jeder Familie. Eins heißt bei uns „Aufräumen“. Ein Klassiker, der zwei von drei Töchtern in Lichtgeschwindigkeit auf die Palme bringt. Sobald das Wort fällt, nein, schon nach der ersten Silbe, also nach dem „Auf-“, setzt lautes Wehklagen und Gezeter ein, in dem das ...