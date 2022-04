Die Schwere des Geschehens mit seiner schonungslosen Perspektive sei nicht leicht auszuhalten, sagte Pfarrer Andreas Honegger zu Beginn des Passionskonzerts am Karfreitag in der gut besuchten Faurndauer Stiftskirche. Am Ende des Konzerts, für das Kirchenmusikdirektor Gerald Buß Samuel Barbers beka...