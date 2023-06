Die katholische Kirchengemeinde St. Markus-Liebfrauen in Eislingen bekommt einen neuen Pfarrer. Bernhard Schmid wird Ende des Jahres gehen. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart teilt mit, dass Bischof Gebhard Fürst nun Ambros Tungl „die Stelle als Leitender Pfarrer der Kirchengemeinde verliehen hat“. Tungl kommt von der Seelsorgeeinheit Steinlach-Wiesaz. Bernhard Schmid war etwa 15 Jahre lang Pfarrer in Eislingen. Er wird Pfarrer der Seelsorgeeinheit Leonberg-Höfingen/Gebersheim.

Seelsorger in Mössingen und Dußlingen

Seit sechs Jahren leitet Ambros Tungl die Kirchengemeinden Mariä Himmelfahrt in Mössingen und St. Markus und St. Paulus in Dußlingen im Landkreis Tübingen. Der 58-Jährige hatte sich auf die Stelle in Eislingen beworben. Wann Tungl wechselt, stehe derzeit noch nicht fest, teilt die Diözese mit. In Bad Cannstatt geboren, wuchs Tungl in Ludwigsburg auf. Nach dem Realschulabschluss besuchte er das Konvikt in Rottweil, wo er das Abitur machte und danach in Tübingen und Malta Theologie studierte. Zum Priester weihte ihn 1995 Bischof Walter Kasper in Neuhausen auf den Fildern. Es folgte die Vikarszeit in Ulm-Söflingen und Schwenningen. Von 1999 bis 2007 leitete Tungl dort die Seelsorgeeinheit Starzach. Nach zehn Jahren als Pfarrer in Rot an der Rot kam er 2017 in die Seelsorgeeinheit Steinlach-Wiesaz.