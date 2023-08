Ganz so unproblematisch, gar luxuriös, wie Mona Fauser, Sachgebietsleiterin Bildung und Betreuung, jüngst die Kindergartenbelegung in Salach beschrieben hat, ist die Lage wohl doch nicht. Zumindest haben dies Irina und Dusko Kadijevic so empfunden, als sie kurzfristig für ihren Dreijährigen eine...