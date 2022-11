Ein neues Bauvorhaben bahnt sich in Ottenbach an: Die Gemeinde möchte in den nächsten zwei Jahren einen neuen Kindergarten bauen. „Sowohl bei der Krippe als auch bei der regulären Ü3-Gruppe ist der Bedarf für das Kindergartenjahr 2024/25 vorhanden – nicht zuletzt aufgrund der Zuzüge im Neu...