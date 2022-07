Noch stehen einige Bauzäune und die Arbeiten zur Außenanlage sind noch nicht abgeschlossen, aber das wichtigste was zählt, sind die Kinder, die seit Oktober 2021 in ihr neues Kinderhaus „Regenbogen“ in Aichelberg eingezogen sind. Was im Mai 2020 mit einem Spatenstich begann, fand jetzt seine...