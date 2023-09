Anfang Oktober startet die Kinder-Uni ins neue Semester. Professoren und ein Autor vermitteln spannendes Wissen in kindgerechter Form. Bis März stehen vier Vorlesungs-Termine auf dem Stundenplan der Veranstaltungsreihe für Kinder von acht bis 14 Jahren, die vom Referat Kultur der Stadt Göppingen gemeinsam mit der Hochschule Esslingen am Campus Göppingen veranstaltet wird. Die Vorlesungen finden immer mittwochs um 16 Uhr in der Aula der Hochschule statt, teilt die Stadt mit. Anmelden kann man sich unter www.kinderuni-goeppingen.de – oder einfach vorbeikommen.

Erste Vorlesung: Warum müssen Sterne sterben?

Die erste Vorlesung am Mittwoch, 4. Oktober, steht unter dem Titel „Warum müssen Sterne sterben?“ Gehalten wird sie von Professor Dr. Roger Erb von der Goethe-Universität Frankfurt, Institut für Didaktik der Physik. Schon seit Tausenden von Jahren interessieren sich Menschen für den Nachthimmel. Man kann den Mond sehen und die Sterne, Planeten und noch mehr. Aber was sind eigentlich Sterne? Das wird in der Vorlesung erklärt und auch, dass sie nicht für immer sind, sondern irgendwann einmal sterben – genau wie die Sonne auch.

Warum feiern wir eigentlich Weihnachten?

Am 22. November, geht es um die Frage: „Warum feiern wir Weihnachten?“ Darüber spricht Volker Ufertinger, Autor, unter anderem von Sachbüchern für Kinder. Weihnachten ist am 24. Dezember. Und es gibt reichlich Geschenke. Aber wer feiert hier eigentlich was? Und warum mit Baum? Volker Ufertinger gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Fest.

„Vom Rauchzeichen zum Internet“ heißt es am 17. Januar mit Dr. Ulrich Nepustil von der Hochschule Esslingen, der Campus in Göppingen lehrt. Der Aufstieg der Menschheit ist eng mit der Entwicklung der Kommunikation verbunden. Ein schneller und sicherer Informationsaustausch ist aus allen Bereichen des Lebens nicht mehr wegzudenken. Es gibt einen kleinen Abriss von der Antike bis zur Gegenwart.

Am 20. März schließlich heißt es „Alles Team, oder was?“ mit Professor Dr. Siegfried G. Zürn von der Hochschule Esslingen. Ob in der Schule, an der Uni oder im Beruf: Viele Aufgaben werden heute meist in Projekten gelöst. Dabei muss eine Gruppe von Personen erfolgreich als Team zusammenarbeiten. Aber: Was macht ein gutes Team aus? Wie bilden wir ein gutes Team? Und wieso gelingen Projekte nur im Team? Anhand von Beispielen sollen Antworten auf diese Fragen gefunden werden.