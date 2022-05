„Monsterbacke“ heißt offenbar das klebrige Milchprodukt, das am Montag an Fenster und Fassade der Stadthalle in Eislingen geschmiert und gespritzt wurde. Das Zeug sei kaum wegzubekommen, berichtet Haustechniker Ralf Greuter. Er müsse wohl einen professionellen Fensterreiniger bestellen. Laut ...