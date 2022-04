Dass sich ausgerechnet die Wühler in The Länd als allgegenwärtige Vorbilder durchsetzen würden, konnte ja keiner ahnen. Dabei sind die Wühler – nennen wir sie der Einfachheit halber Hamster – eher in den trockenen und halbtrockenen Gebieten Eurasiens zuhause, wie uns Wikipedia glaubhaft...