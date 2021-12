Für diese Glosse gilt Null-G, Zwei-G-Geimpfte oder Geboosterte sollten sie auf gar gar keinen Fall lesen, ansonsten droht der Impfschutz von einer Sekunde zur anderen zu verschwinden. Also, liebe Geimpfte, halten Sie 1,5 Meter Abstand zu dieser Kolumne und behalten Sie in jedem Fall Ihre Maske an...