Am frühen Abend des 21. Dezembers 2020 kam ein 26-Jähriger Pakistaner in Ebersbach am Filsufer auf einem Schotterweg gewaltsam zu Tode. Erschlagen vom eigenen Bruder, dort hingelockt durch die eigene Frau . Die Heimtücke und Brutalität dieses Mordfalls hat viele Menschen in der Region schockiert ...