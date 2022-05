Bereits am Mittwoch wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet und nicht – wie irrtümlich berichtet – keine. Gestern blieb es dabei. Die Inzidenz ist von 327 am Mittwoch auf 313 gesunken. In den Alb-Fils-Kliniken sind 14 corona-infizierte Patienten und 6 Verdachtsfälle behandelt worden. Nach Angaben des Divi-Intensivregisters sind 25 von 28 Intensivbetten belegt, eines mit einem Corona-Patienten, der nicht beatmet wird.