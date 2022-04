Das Landesgesundheitsamt meldete am Dienstag 811 neue Corona-Infektionen und einen weiteren Todesfall im Kreis. Die Inzidenz liegt bei 458. Die Klinik am Eichert hat 27 Patienten mit Corona, dazu zehn Verdachtsfälle, vier Patienten sind beatmungspflichtig. In der Helfenstein-Klinik liegen vier Covid-Patienten. Laut Divi-Intensivregister befinden sich im Landkreis fünf Covid-Patienten in Intensiv-Behandlung. Vier Intensivbetten im Kreis sind frei.