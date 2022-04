Wer zieht beim Schlagerwettbewerb am Wochenende in Donzdorf die Gunst der Jury und des Publikums an sich? Beim Griff nach der Stauferkrone präsentieren Chriss Reiser (rechts) sowie die Eislinger Vanessa F. und Nukaju ihre Titel. © Foto: Ulrike Luthmer-Lechner